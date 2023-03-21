В цветочном мини-платье с пикантным вырезом: жена экс-"Холостяка" похвасталась стройными ногами

Даша Хлыстун прошлась перед зеркалом в красивом наряде.

Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка — Даша Хлыстун — опубликовала в Instagram видео, на котором она продемонстрировала эффектный аутфит.

Модель предстала в коротком платье с красным цветочным принтом и пикантным V-образным вырезом. Наряд прекрасно подчеркнул стройные ноги Даши. Обута она была в бежевые босоножки на шпильках.

Хлыстун выглядит великолепно, у нее очень красивая фигура.

Напомним, ранее Даша Хлыстун хвасталась сексуальной фигурой в черном купальнике с плетением макраме.

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