В цветочном мини с перьям на декольте: принцесса Мария-Олимпия сходила на вечеринку к Кейт Мосс

Греческая принцесса Мария-Олимпия на днях посетила вечеринку, организованную Кейт Мосс в честь 40-летия бренда Diet Coke, креативным директором которого она сейчас является.

26-летняя принцесса выглядела великолепно в цветочном платье от Richard Quinn с перчатками из латекса и перьям на декольте. К наряду Мария-Олимпия подобрала черные колготы и кожаные черные босоножки на высоких каблуках.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

Она сделала легкую волнистую укладку, макияж со стрелками на веках и надела тонкую золотую подвеску на шею.

А вот Кейт Мосс в этот вечер произвела фурор, появившись на публике в прозрачном платье-сетке и засветив свой бюст. Вечеринка проходила в двух лондонских клубах - Annabel's и Lou Lou's.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

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