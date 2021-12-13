В цветочном мини: Скарлетт Йоханссон блистала на премьере мультфильма

Скарлетт Йоханссон присутствовала среди гостей премьерного показа мультфильма "Зверопой 2", которая состоялась в Лос-Анджелесе.

Скарлетт, которая недавно стала мамой во второй раз, уже сияет на красных дорожках и выглядит потрясающе. На показ фильма актриса приехала в миниатюрном платье с цветочной аппликацией, подчеркнув талию тонким ремешком металлического оттенка.

Обута Скарлетт была в серебристые босоножки на шпильках с камнями, на запястьях у нее было несколько браслетов, а в ушах серьги с рубинами. Звезда собрала волосы в высокую прическу и сделала легкий вечерний макияж.

Скарлетт Йоханссон / Getty Images

На этой же премьере присутствовала Риз Уизерспун вместе со своей 22-летней дочерью Авой Филлиппс. Актриса также озвучила одного из героев мультфильма и блистала на красной дорожке в ярком мини-платье.

Риз Уизерспун с дочерью Авой / Getty Images

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