В цветочном наряде и красочном венке: эффектный аутфит Ирины Билык

Артистка записала видео для Instagram с поздравлением с Днем Независимости.
Ирина Билык опубликовала в Instagram видео, в котором поздравила всех с Днем Независимости.
"Моя дорогая, родная Украина, с Днем Независимости! Желаю нам всем здоровья, жизни, веры! Обязательно будем все вместе идти к победе!" – сказала артистка.
В видео она предстала в халате с цветным цветочным принтом. Голову певица украсила красивым красочным венком из цветов. Ровная укладка и насыщенный макияж завершил эффектный образ Билык.
Напомним, Ирина показала красивое фото с младшим сыном.
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