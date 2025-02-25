В цветочном наряде с пикантным декольте: Ева Лонгория провела мастер-класс на фестивале вина и еды в Майами

49-летняя актриса в наряде от австралийского бренда предстала на фестивале.

Ева Лонгория посетила в Майами фестиваль вина и еды South Beach 2025. Актриса провела там кулинарный мастер-класс, посвященный новому сериалу CNN "Ева Лонгория: В поисках Испании" ("Eva Longoria: Searching for Spain").

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

На ивенте Лонгория появилась в пастельном наряде с цветочным принтом от австралийского бренда Camilla and Marc, состоявшего из боди с тонкими бретельками и пикантным декольте и юбки-макси.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Аутфит Ева дополнила белыми туфлями-лодочками на шпильках. В ушах у нее были длинные серьги, на шее – цепочка с подвеской Santi (сокращенно от Сантьяго – имя ее сына), а на руках – множество золотых колечков.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Укладка с локонами, макияж с розовыми румянами и нюдовой помадой и французский маникюр завершили лук звезды.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Напомним, Ева Лонгория после победы Дональда Трампа на выборах президента США решила, что теперь будет жить со своим мужем Хосе Бастоном и сыном Сантьяго в их домах в Центральной Америке и Европе.

В сериале "Eva Longoria: Searching for Spain" актриса покажет, как она путешествует по родине своих предков, наслаждается красотой природы и пробует вкусные испанские блюда.

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