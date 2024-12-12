В цветочном наряде со шлейфом: Николь Кидман очаровала романтичным платьем на премьере

Цветочные мотивы - один из главных модных трендов 2024 года, которые мы неоднократно видели на звездах. Николь решила тоже примерить подобный наряд.

57-летняя актриса Николь Кидман выглядела очень красивой и нежной на премьере фильма "Хорошая плохая девочка", в котором сыграла главную роль. Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе.

Николь надела длинное платье от Модного дома Balenciaga, с которым сотрудничает уже длительное время. Это был наряд без бретелек и со шлейфом.

Оно было полностью расшито объемными цветами из нежного шифона. Сочетал наряд в себе розовые, бежевые и зеленые оттенки, а на талии его украшал широкий черный бант. Образ Николь дополнила лаконичной прической - низким хвостом, макияжем, гламурными серьгами с камнями и наручными часами с бриллиантами.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Позировала она на мероприятии в компании своего коллеги по фильму - 28-летнего Харриса Дикинсона.

Николь Кидман и Харрис Дикинсон / Фото: Associated Press

В картине "Хорошая плохая девочка" Николь сыграет замужнюю деловую женщину, у которой роман с мужчиной намного младше ее. Роль ее любовника исполнил Харрис Дикинсон. Во время работы над этим фильмом актрису неоднократно снимали в Нью-Йорке папарацци.

Читайте также:

Образы Николь Кидман (24 фото)