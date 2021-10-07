В цветочном пальто и брюках-палаццо с узором: мама Пэрис Хилтон в ярком образе попала в объективы папарацци

В цветочном пальто и брюках-палаццо с узором: мама Пэрис Хилтон в ярком образе попала в объективы папарацци

62-летняя мама светской львицы находится в отличной физической форме.

Американская актриса, светская львица, модельер и мама Пэрис и Ники Хилтон - Кэти Хилтон, попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Женщина выглядела ярко и стильно.

Светская львица решила сочетать в своем аутфите побольше разноцветных принтов. На ней было летнее пальто с пестрым цветочным принтом, черный топ и зеленые брюки-палаццо с узором.

Кэти Хилтон / Getty Images

Лук актриса дополнила остроносыми черными туфлями и небольшой черной сумочкой.

Волосы она распустила, сделала легкий макияж и отказалась от украшений на шею. Но сделала акцент на уши, украсив их яркими зелеными серьгами.

Компанию Кэти составил ее супруг – Рик Хилтон. Он был одет в голубую рубашку, клетчатый пиджак и черные брюки.

Рик и Кэти Хилтоны / Getty Images

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Вау, какая: 62-летняя мама Пэрис Хилтон в шикарном образе появилась на улицах Лос-Анджелеса

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