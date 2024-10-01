В цветочном платье Carolina Herrera и без макияжа: Памела Андерсон на фотоколле в Испании

57-летняя звезда сериала 90-х "Спасатели Малибу" выбрала для своего появления наряд с флористическим принтом.

Памела Андерсон посетила в рамках Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне фотоколл фильма "Последняя танцовщица" (The Last Showgirl), в котором она сыграла главную роль.

Актриса надела на это событие свободное платье миди с цветочным принтом и бантом в зоне декольте от бренда Carolina Herrera.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Аутфит Памела дополнила бежевыми кожаными слингбэками на шпильках.

Она распустила волосы и была без макияжа на лице. Уши звезда украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями.

Напомним, а на презентации фильма на кинофестивале Памела Андерсон предстала в розовом платье макси от бренда Elie Saab с длинными рукавами, которые переходили в накидку c прорезями.

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