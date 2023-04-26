Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В цветочном платье и лодочках от Valentino: яркая Мелисса Маккарти приехала на шоу

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
238
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В цветочном платье и лодочках от Valentino: яркая Мелисса Маккарти приехала на шоу

Мелисса Маккарти / Фото: Getty Images

Актриса Мелисса Маккарти в ярком весеннем луке попала в объективы уличных фотографов в Нью-Йорке.

52-летняя комедийная актриса посетила шоу "Доброе утро, Америка" в Нью-Йорке, чтобы обсудить свою новую фотосессию для журнала People, а также свою роль в фильме "Русалочка".

Мелисса приехала на съемки в желтом макси-платье в цветочный принт, обула белые остроносые туфли на каблуках с золотыми металлическими заклепками от Valentino, а также сделала красивую укладку и макияж.

В ушах у звезды были серьги-висюльки с камнями, она надела несколько браслетов на запястья и кольца на пальцы, а также сделала красивый маникюр в двухцветным ярким лаком.

Мелисса Маккарти / © Getty Images
Мелисса Маккарти / Фото: Getty Images

Напомним, Мелисса Маккарти играет морскую ведьму Урсулу в грядущем фэнтезийном фильме режиссера Роба Маршалла "Русалочка". Фильм является киноадаптацией к одноименному мультфильму 1989 года, который сам основан на одноименной сказке Ханса Кристиана Андерсена. Премьера фильма состоится 26 мая 2023 года.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
238
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация