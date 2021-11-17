В цветочном платье и любимых жемчугах: королева Елизавета II на первой аудиенции после болезни

В цветочном платье и любимых жемчугах: королева Елизавета II на первой аудиенции после болезни

Это первое появление монарха после новости о плохом самочувствии.

17 ноября королева Елизавета II встретилась с начальником штаба британских вооруженных сил в Дубовой комнате Виндзорского замка. Генерал Ник Картер готовится уйти с поста главнокомандующего вооруженными силами в конце ноября.

На встрече в Букингемском дворце Елизавета II появилась в платье своего любимого фасона и в цветочный принт, на шее у монарша было ожерелье из жемчуга, которое она носит на протяжении многих лет.

Королева Елизавета II / Getty Images

Это появление Ее Величества на публике стало первым, после того как она потянула спину и вынуждена была соблюдать постельный режим. Также из-за травмы она пропустила ранее воскресное богослужение. А в прошлом месяце Ее Величество провела ночь в больнице короля Эдуарда VII, после этого ее врачи рекомендовали ей отдыхать несколько недель.

Королева Елизавета II / Getty Images

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