В цветочном платье и меховой обуви: Рита Ора вышла на прогулку

30-летняя британская певица вернулась из Австралии в США и была запечатлена папарацци.

Рита Ора вчера была запечатлена фотографами в Западном Голливуде. Девушка прогуливалась по улице в легком летнем платье с мелким цветочным принтом, которое дополнила меховыми тапочками и розовой крокодиловой сумкой на короткой ручке. Образ для прогулки также хорошо дополняли многочисленные подвески на запястьях, на ноге и несколько подвесок на шее. Украшения Рита очень любит - на пальцах у нее тоже было по кольцу на каждом. Волосы девушка распустила и сделала макияж в розовых оттенках.

Рита Ора / Getty Images

Тем временем Instagram страница Оры пестрит ее многочисленными фотографиями в купальниках. Певица показывала, как принимала участие в съемках клипа на песню ее друга @sigala и плавала в бассейне в красном бикини и босоножках в тон на каблуках.

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