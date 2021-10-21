В цветочном платье и мятных лодочках: новый стильный лук Виктории Бекхэм

Недавно Виктория Бекхэм побывала в Нью-Йорке.

Несколько ее образов мы уже успели рассмотреть в деталях. В Нью-Йорк британский дизайнер приезжала, чтобы посетить Bergdorf Goodman - это роскошный универмаг, расположенный на Пятой авеню в центре Манхэттена, где была представлена косметическая линейка Бекхэм.

Виктория Бекхэм / Getty Images

На самой презентации Викки блистала в черном платье длины миди на одно плечо, а по пути в универмаг в руках несла плетеную сумку Bottega Veneta. Лук Виктория сочетала с желтыми туфлями на каблуках, фирменными солнцезащитными очками, легкой укладкой и макияжем, который, несомненно, был сделан средствами из ее линейки Victoria Beckham Beauty.

Виктория Бекхэм / Getty Images

На следующий день папарацци снова запечатлели звезду около отеля. Она была в шикарном платье с цветочным рисунком от своего одноименного бренда, а ее тонкую талию подчеркивал кожаный тонкий ремень. Образ звезда завершила туфлями-лодочками мятного цвета, стильной укладкой и большими солнцезащитными очками, без которых вообще не выходит на публику.

Виктория Бекхэм / Getty Images

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