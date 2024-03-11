В цветочном платье и почти без макияжа: Памела Андерсон с сыном сходила на вечеринку Vanity Fair

Памела Андерсон провела воскресный вечер на вечеринке Vanity Fair после церемонии "Оскар" в компании своего сына Брэндона Ли.

56-летняя Андерсон продолжает появляться на публике без макияжа, лишь немного подчеркнув губы блеском и совсем чуть-чуть ресницы. Очевидно она не пользовалась тональным средством, так как на ее лице были видны веснушки. Звезда также сделала светлый маникюр.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

В этот раз на Пэм было желто-золотое платье с цветочным принтом из пайеток из осенне-зимней коллекции Oscar de la Renta сезона 2024. Ее образ дополнял золотой браслет и кольцо на пальце, в ушах были серьги-гвоздики с бриллиантами. Также Андерсон распустила свои белокурые волосы и не стала укладывать их красивыми локонами, как обычно делают звезды.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

В документальном фильме Netflix "Памела, история любви" Памела призналась, что не пользуется макияжем: "Я не пытаюсь быть самой красивой девушкой в ​​комнате. Я чувствую, что это просто свобода. Это как... облегчение. Мне не нужен стилист. У меня нет стилиста. У меня нет гламурной команды. Я просто занимаюсь этим сама".

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Ее 27-летний сын Брэндон выглядел стильно в сером двубортном смокинге, белоснежной рубашке, черной галстуке-бабочке и обут в черные кожаные туфли на шнуровке.

Памела Андерсон и Брэндон Ли / Фото: Associated Press

Напомним, на вечеринке Vanity Fair появилась модель Эмили Ратажковски. Она выбрала пикантный лук для светского выхода.

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