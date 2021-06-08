В цветочном платье и с собакой: солистка KAZKA Александра Зарицкая посетила фэшн-показ в стиле украинской Каппадокии

Певица пришла поддержать и поздравить дизайнера Жана Грицфельдта с презентацией его коллекции.

Недавно солистка группы KAZKA — Александра Зарицкая — побывала на модном показе эпатажного украинского дизайнера Жана Грицфельдта, который состоялся в необычной локации — в поле под открытым небом.

Александра Зарицкая и Жан Грицфельдт/Фото Александр Фомич

Фэшн-событие прошло в рамках фестиваля воздушных шаров "Монгольфьерия" — зрелище, которое напоминало украинскую Каппадокию, было невероятным. Модели дефилировали на фоне разноцветных 25-ти воздушных шаров, которые поднялись в небо.

Фото Serge Bazilic

Фото Serge Bazilic

Александра появилась на показе в нежном образе. На ней было светлое платье с цветочным принтом с V-образным вырезом и черным поясом. Наряд она дополнила бежевыми замшевыми ботильонами.

Фото Александр Фомич

Волнистая укладка и макияж с яркими желтыми тенями на веках завершили стильный лук Зарицкой.

На фэшн-событие Александра пришла не одна, а со своим домашним любимцем.

Александра Зарицкая / Алина Онопа, ТСН.ua

"Мне очень импонируют смелые люди, у которых есть свое видение вещей и фантазия. Особенно мне нравится, когда они еще и воплощают свои мечты. Жан не только очень талантливый дизайнер, он настоящий шоумен и творец, который подходит к каждому показу с художественной точки зрения. Жду, что его талант увидят далеко за пределами Украины", — поделилась Зарицкая с Леди.ТСН.ua.

Фото Александр Фомич

Александра также отметила, что показ Жана подарил ей очень приятные эмоции. Кроме того, она даже присмотрела для своих коллег из группы несколько интересных вещей из коллекции.

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"После показа остались очень светлые эмоции и улыбка не сходила с лица до конца дня! Кстати, с новой коллекции мы уже выбрали несколько супер удачных мужских образов и планируем использовать их для своих выходов в свет и выступлений", — добавила Зарицкая.

Напомним, Жан Грицфельдта накануне 10-летия своего бренда Jean Gritsfeldt презентовал "космическую" коллекцию сезона осень-зима 2021/2022 под названием "Мы заложники созвездий: Начало мира", созданную в коллаборации со стилистом Назаром Дидыком. Коллекцию модельер посвятил всем мечтателям. Она рассказывает историю о Вселенной и 12 знаках зодиака.

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Показ коллекции Jean Gritsfeldt "Мы заложники созвездий: Начало света" (32 фото)

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