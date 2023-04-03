В цветочном платье и с сумкой Christian Dior: стильная София Вергара приехала на съемки

50-летняя колумбийская актриса София Вергара была запечатлена репортерами по пути на съемки America's Got Talent, восемнадцатый сезон которого сейчас снимают в Пасадене.

София надела черное платье-миди в цветочный принт, поверх которого набросила бежевый тренч и подобрала ему в тон босоножки на платформе и высоких каблуках. В руках актриса держала большую сумку Christian Dior Book Tote, стоимостью 3800 долларов. Звезда также носила большие солнцезащитные очки в принтованной оправе и уложила локоны в объемную прическу волнами. На лице у Вергары был макияж, а губы были накрашены темной матовой помадой.

София Вергара / Фото: Getty Images

В прошлый раз на съемки София Вергара приехала в ярко-розовом шерстяном пальто от бренда Valentino с небольшим бантом, стоимость которого составляет 7365 долларов. Под верхним нарядом на ней был белый топ и рваные джинсы-капри. Обута звезда была в яркие туфли-лодочки на каблуках. Сумку эту актриса тоже часто носит, она ее любимая.

София Вергара / Фото: Getty Images

Напомним, по пути на съемки шоу также была запечатлена Хайди Клум. Она вместе с Софией Вергарой уже много лет являются судьями проекта.

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