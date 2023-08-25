В цветочном платье и с венком на голове: Ирина Билык продемонстрировала очаровательный образ

Ирина Билык опубликовала в Instagram красивое фото, на котором продемонстрировала очаровательный аутфит.

Певица предстала в белом платье с розовым цветочным принтом. Голову она украсила венком из цветов. В ушах были красные серьги, а на шее желтое ожерелье. Красивый макияж завершил лук Билык.

Ирина Билык / Фото: Instagram Ирина Билык

В посте певица поздравила фолловеров с Днем Независимости.

"С днем независимости, моя родная Украина! Горжусь тобой и люблю тебя, моя Несокрушимая. Свободная. СЛАВА УКРАИНЕ!" – написала Ирина.

Напомним, Павел Зибров в черно-белой вышиванке поздравил поклонников с Днем Независимости.

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