В цветочном платье и туфлях цвета фуксии: Илона Гвоздева в романтическом образе посетила мероприятие в Киеве

Хореограф в красивом наряде появилась на презентации благотворительной коллаборации.

Илона Гвоздева посетила презентацию благотворительной коллаборации парфюмерно-косметического бренда INRO и украинской художницы Лилит Саркисян, которая прошла в ресторане Boca a Boca в Киеве. Тандем создал свечи и аромадифузоры, посвященные цветам, пострадавшим из-за войны в Ботаническом саду им. Гришка.

Ольга Саенко и Илона Гвоздева

Главными ароматами стали магнолия, азалия, плюмерия и камелия. Именно эти цветы художница изобразила на упаковке.

Всю прибыль от продажи коллаборации передадут Ботаническому саду на восстановление растений.

На мероприятии, вдохновленном цветами, Илона появилась в романтичном белом платье с цветочным принтом и рюшами. Наряд она дополнила туфлями цвета фуксии на шпильках и голубой сумочкой.

Илона Гвоздева

Хореограф сделала аккуратную укладку, макияж с розовой помадой и украсила уши элегантными серьгами с камнями.

Гвоздева сфотографировалась также с основательницей парфюмерно-косметического бренда Ольгой Саенко, которая сияла на презентации в нежном аутфите. На ней было белое платье миди с цветочным принтом и американской проймой. Лук Ольга дополнила белыми туфлями, прической с локонами, нежным макияжем и лаконичными серьгами.

Ольга Саенко и Илона Гвоздева

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