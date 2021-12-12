В цветочном платье и в обнимку с Астафьевой: участница "Холостяка-11" сходила на вечеринку Playboy

В цветочном платье и в обнимку с Астафьевой: участница "Холостяка-11" сходила на вечеринку Playboy

Анна Гузеева в женственном луке побывала на пати.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Анна Гузеева – побывала на горячей вечеринке журнала Playboy.

В Instagram она опубликовала снимки с мероприятия. На пати девушка появилась в женственном белом платье с цветочным принтом и поясом на талии.

Анна Гузеева/Instagram Анны Гузеевой

Волосы она собрала в высокий хвост, сделав сверху начес. Ее аутфит дополнил насыщенный вечерний макияж с акцентом на красной помаде. В ушах были лаконичные серьги, а на шее – кулон на цепочке. В руках она держала черную сумку. Красный маникюр завершил лук Ани.

На фотозоне Гузеева сфотографировалась в обнимку с хедлайнером вечеринки – певицей Дашей Астафьевой, которая блистала в черном обтягивающем платье с драпировкой. Свой образ она дополнила прической "конский хвост" и мейкапом с розовой помадой.

Анна Гузеева и Даша Астафьева/Instagram Анны Гузеевой

"Вечеринка журнала Playboy Ukraine. Хедлайнер вечера невероятная @da_astafieva. И турнир по покеру. Вечер удался", - написала под фото Гузеева.

Ранее Анна посетила светское мероприятие в нежно-розовом коротком платье с белыми вставками и пуговицами.

Анна Гузеева/Instagram Анны Гузеевой

Читайте также: