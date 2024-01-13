В цветочном платье от Christian Dior: Натали Портман в романтическом аутфите вышла на красную дорожку

42-летняя актриса прекрасно выглядела на мероприятии.

Натали Портман посетила церемонию вручения премии AFI Awards в Беверли-Хиллз, на которой отмечали лучшие телепрограммы и фильмы в прошлом году.

Актриса появилась на красной дорожке в романтическом аутфите. Она надела белое платье миди с разноцветным цветочным принтом от бренда Christian Dior. Наряд имел воротник, короткие рукава и пуговицы.

Натали Портман / Фото: Associated Press

Натали надела черные босоножки на шпильках, сделала укладку с боковым пробором, макияж смоки-айс и красные маникюр и педикюр.

Портман также сфотографировалась со своей коллегой Риз Уизерспун и режиссером и продюсером Тоддом Хейнсом.

Натали Портман и Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Тодд Гейнс и Натали Портман / Фото: Associated Press

Напомним, Натали Портман на шоу Jimmy Kimmel Live приехала в черном мини-платье с прозрачным черным бюстгальтером и в босоножках на высоких шпильках.

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