В цветочном платье от Dolce & Gabbana: эффектный выход Хайди Клум

49-летняя модель Хайди Клум продемонстрировала очередной эффектный образ на съемках шоу талантов America's Got Talent.
Манекенщица приехала на запись шоу в роскошном платье с цветочным принтом от Dolce & Gabbana, которое дополнила черными босоножками на шпильках, украшенными красными цветками по бокам.
Образ свой Хайди дополнила несколькими перстнями и обручальным кольцом, а также крупными серьгами-клипсами. Сделала себе укладку с мокрым эффектом и насыщенный макияж глаз.
В Instagram модель и одна из судей проекта "Америка ищет таланты" поделилась видео и показала, как позировала на дорожке фотографам.
А на днях Клум демонстрировала перед папарацци другой эффектный лук. Она приезжала на шоу в топе-бюстье и шортах Dolce & Gabbana и была обута в кожаные ботильоны на шпильках от Giuseppe Zanotti.
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