В цветочном платье от Dolce & Gabbana: эффектный выход Хайди Клум

Манекенщица приехала на запись шоу в роскошном платье с цветочным принтом от Dolce & Gabbana, которое дополнила черными босоножками на шпильках, украшенными красными цветками по бокам.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Образ свой Хайди дополнила несколькими перстнями и обручальным кольцом, а также крупными серьгами-клипсами. Сделала себе укладку с мокрым эффектом и насыщенный макияж глаз.

В Instagram модель и одна из судей проекта "Америка ищет таланты" поделилась видео и показала, как позировала на дорожке фотографам.

А на днях Клум демонстрировала перед папарацци другой эффектный лук. Она приезжала на шоу в топе-бюстье и шортах Dolce & Gabbana и была обута в кожаные ботильоны на шпильках от Giuseppe Zanotti.

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