В цветочном платье с декольте: французская топ-модель Синди Бруна на вечеринке Леди Гаги

Для мероприятия она выбрала очень нежный наряд с легкой ткани.

Звезда парижского подиума прибыла в Лос-Анджелес, чтобы посетить гламурное мероприятие - вечеринку посвященную запуску лимитированного элитного шампанского из коллаборации певицы Леди Гаги и бренда Dom Pérignon.

На мероприятии модель появилась в длинное легком платье с принтом в виден орхидей и с глубоким декольте, которое украшали крупные камни.

Макияж у Синди был довольно лаконичным, а вот свои роскошные кудрявые волосы она выпрямила. Из украшений на модели были лишь массивные механические часы.

Синди Бруна / Фото: Getty Images

Сама же Гага появилась на своей вечеринке в полностью черном луке, который для нее создала студия Topo Studio.

Леди Гага / Фото: Getty Images

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