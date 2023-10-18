В цветочном платье с декольте и рюшами: Элизабет Херли продемонстрировала романтический образ

Актриса показала фолловерам свой новый красивый лук.
Элизабет Херли опубликовала в Instagram селфи, на которых она предстала в очень милом образе.
Актриса позировала в романтическом черном платье с цветочным красно-зеленым принтом и рюшами. Наряд имел сексуальное декольте.
Аутфит Херли дополнила укладкой с локонами и макияжем смоки-айс, а губы она накрасила прозрачным блеском. В ушах звезды были серьги-кольца, а на шее – кулон в виде сердца на изящной цепочке.
Напомним, Элизабет Херли в розовом костюме и атласном топе появилась на дискуссии компании Estée Lauder Companies на тему рака молочной железы.
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