В цветочном платье с декольте и рюшами: Элизабет Херли продемонстрировала романтический образ

Элизабет Херли опубликовала в Instagram селфи, на которых она предстала в очень милом образе.

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Актриса позировала в романтическом черном платье с цветочным красно-зеленым принтом и рюшами. Наряд имел сексуальное декольте.

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Аутфит Херли дополнила укладкой с локонами и макияжем смоки-айс, а губы она накрасила прозрачным блеском. В ушах звезды были серьги-кольца, а на шее – кулон в виде сердца на изящной цепочке.

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Напомним, Элизабет Херли в розовом костюме и атласном топе появилась на дискуссии компании Estée Lauder Companies на тему рака молочной железы.

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