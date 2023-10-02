В цветочном платье с глубоким декольте: Дженнифер Лопес блистала на светской церемонии

54-летняя Дженнифер Лопес вышла на сцену во время 5-й церемонии вручения премии Daytime Beauty Awards, посвященной науке о красоте, здоровью и благополучию, которая прошла в комплексе Таглиан.

На светском мероприятии Лопес блистала в платье с пышной юбкой и цветочным принтом Bach Mai Resort 2023 с глубоким V-образным вырезом на декольте и крупным цветочным принтом, а в руках держала яркий розовый клатч Rodo и обута была в розовые остроносые босоножки на шпильках.

(листайте фото вправо)

Волосы Джен собрала в низкий пучок, сделала макияж с акцентом на глаза и яркие губы, надела серьги с камнями и кольцо с таким же крупным камнем на пальце и сделала нюдовый маникюр. Выглядела знаменитость просто роскошно.

Джей Ло вручила награду за выдающиеся достижения в фитнесе своему давнему фитнес-тренеру из Лос-Анджелеса - Трейси Андерсон.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

"Трейси Андерсон выделяется как оригинальный творец, чьи методы и преданность своему ремеслу помогают ей оставаться на вершине", - сказала Лопес в своей речи. "В этом методе нет никакого безумия – всего 25 лет чистой преданности своим клиентам и здоровью".

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Среди ее клиентов такие звезды, как Оливия Уайлд, Гвинет Пэлтроу и Виктория Бекхэм.

Читайте также: