В цветочном платье с обнаженной спиной: победительница "Холостяка-11" снялась в новой фотосессии

Анна Богдан похвасталась стройной фигурой в наряде с цветами.

Победительница реалити-шоу "Холостяк-11" Анна Богдан снялась в новой фотосессии и показала снимки в Instagram.

Перед объективом фотокамеры она предстала в черном платье с флористическим принтом, американской проемом и глубоким декольте.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Наряд также имел обнаженную спину, которую Анна продемонстрировала на камеру.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

В этом платье девушка выглядела стройной и соблазнительной.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Свой образ Богдан дополнила красными замшевыми босоножками на шпильках. Она сделала укладку с кудрями, нежный макияж, украсила шею кулоном в виде сердца на цепочке, а руку – браслетом.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Напомним, Анна Богдан показала фото из Канн, на котором она запечатлена в черном бикини на завязках и белой расстегнутой рубашке.

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