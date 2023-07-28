В цветочном платье с обнаженной спиной: победительница "Холостяка-11" снялась в новой фотосессии

Анна Богдан похвасталась стройной фигурой в наряде с цветами.
Победительница реалити-шоу "Холостяк-11" Анна Богдан снялась в новой фотосессии и показала снимки в Instagram.
Перед объективом фотокамеры она предстала в черном платье с флористическим принтом, американской проемом и глубоким декольте.
Наряд также имел обнаженную спину, которую Анна продемонстрировала на камеру.
В этом платье девушка выглядела стройной и соблазнительной.
Свой образ Богдан дополнила красными замшевыми босоножками на шпильках. Она сделала укладку с кудрями, нежный макияж, украсила шею кулоном в виде сердца на цепочке, а руку – браслетом.
Напомним, Анна Богдан показала фото из Канн, на котором она запечатлена в черном бикини на завязках и белой расстегнутой рубашке.
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