В цветочном платье с обнаженными плечами: Джорджина Родригес засветила следы от купальника

27-летняя модель, танцовщица и гражданская жена футболиста Крисштиану Роналду опубликовала на своей странице в Instagram новые фотографии.

Джорджина часто делится снимками, на которых блистает в тех или иных нарядах и демонстрирует свою фигуру с разных ракурсов. На новых фото Родригес сделала снимок в дамской комнате, на ней одето цветочной платье с открытыми плечами, которое обтягивало фигуру звезды. Джорджина Родригес была в золотых серьгах-кольцах, с несколькими браслетами на запястьях и часами. Стоя возле зеркала, звезда поправляла макияж.

Джорджина Родригес / Instagram Джорджины Родригес

"Светиться ярко как, бриллиант", - подписала снимки Родригес.

Джорджина Родригес / Instagram Джорджины Родригес

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На другой фотографии девушка позировал сидя на мягком диване возле столика. К платью она подобрала белые туфли-лодочки на каблуках и взяла с собой синюю небольшую сумку. На груди у Джорджины были видны следы от купальника, девушка любит нежиться на солнце, плавая с семьей на яхте.

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