В цветочном платье с обнаженными плечами: участница "Холостяка-13" пришла на свидание в романтическом образе

Участница Алина в нежном асимметричном платье появилась на свидании в Дендропарке.
Во втором выпуске реалити-шоу "Холостяк-13" его главный герой — Александр "Терен" Будько — имел групповое свидание с девушками. Оно прошло в Киевской области в дендрологическом парке.
Участница Алина выбрала для этого свидания романтический образ. На ней было асимметричное белое платье с мелким голубым цветочным принтом, белыми пуговицами, обнаженными плечами и рюшами.
У нее был гладкий пучок, макияж с шоколадной помадой, жемчужные серьги-пусеты в ушах, колье с подвеской и цепочкой на шее, а также часы и браслет на руке.
В конце свидания Александр из трех девушек вручил красную розу именно ей, потому что ему понравилась легкость в общении с ней.
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