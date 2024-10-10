В цветочном платье с пикантным декольте: Элизабет Херли сходила в ресторан

Элизабет Херли посетила ужин Pink Ribbon бренда Estee Lauder в рамках кампании по борьбе с раком груди в ресторане Luca в Лондоне.

59-летняя актриса Элизабет Херли, которая с 1996 года является послом кампании Estée Lauder по борьбе с раком груди, ошеломила всех своим красивым розовым платьем с пикантным декольте. Наряд был нежно-розового цвета с глубоким вырезом на груди и короткими рукавами. Платье великолепно сидело на фигуре актрисы, а сочетала его Херли с розовыми босоножками на платформе и каблуках, тонкой цепочкой с кулоном в виде сердца на шее и серьгами с бриллиантами в ушах.

Актриса распустила волосы и сделала красивую укладку, а на ее лице был выразительный макияж.

Элизабет Херли / Фото: Getty Images

Писоединившись к кампании почти три десятилетия назад, Элизабет продолжает поддерживать ее и открыто говорить о раке груди, чтобы помочь собрать средства по всему миру для поиска лекарства.

Напомним, недавно мы любовались образом Лиз Херли в розовом плиссированном платье длины миди, когда она приезжала в Нью-Йорк.

Элизабет Херли / Фото: Getty Images

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