В цветочном платье с пикантным декольте: Екатерина Бужинская в элегантном образе получила награду

Екатерина Бужинская получила международную награду "Святая София" за активную общественную деятельность, весомый личный вклад в развитие украинской культуры и искусства.

Радостной новостью она поделилась с подписчиками в Instagram.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

"Имела честь получить награду от Международного общественного объединения "Ассамблеи деловых кругов". За выдающиеся заслуги перед Украиной меня удостоили Ордена Святой Софии.

Я очень благодарна за столь высокую оценку творчества и награду. Буду дальше делать все для культурного развития нашей Украины и ее Победы!" – написала в посте артистка.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Получить награду Екатерина вышла в элегантном образе. На ней было цветочное обтягивающее платье, расшитое пайетками, с пикантным декольте и черными рюшами.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Свой аутфит Бужинская дополнила высоким хвостом, вечерним макияжем и роскошными серьгами.

Напомним, Екатерина Бужинская презентовала клип на ее дуэтную песню с Михаилом Грицканом – "Обіцяю", в котором она продемонстрировала кокетливый красно-черный лук.

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