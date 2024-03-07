В цветочном платье с пикантным декольте: Екатерина Бужинская в элегантном образе получила награду

Артистка поделилась радостной новостью со своими фолловерами.
Екатерина Бужинская получила международную награду "Святая София" за активную общественную деятельность, весомый личный вклад в развитие украинской культуры и искусства.
Радостной новостью она поделилась с подписчиками в Instagram.
"Имела честь получить награду от Международного общественного объединения "Ассамблеи деловых кругов". За выдающиеся заслуги перед Украиной меня удостоили Ордена Святой Софии.
Я очень благодарна за столь высокую оценку творчества и награду. Буду дальше делать все для культурного развития нашей Украины и ее Победы!" – написала в посте артистка.
Получить награду Екатерина вышла в элегантном образе. На ней было цветочное обтягивающее платье, расшитое пайетками, с пикантным декольте и черными рюшами.
Свой аутфит Бужинская дополнила высоким хвостом, вечерним макияжем и роскошными серьгами.
Напомним, Екатерина Бужинская презентовала клип на ее дуэтную песню с Михаилом Грицканом – "Обіцяю", в котором она продемонстрировала кокетливый красно-черный лук.
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