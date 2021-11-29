В цветочном платье с пикантным декольте и высоким разрезом: романтический образ Маши Ефросининой

В цветочном платье с пикантным декольте и высоким разрезом: романтический образ Маши Ефросининой

Телеведущая и стройной фигурой похвасталась, и красивыми ногами.

Маша Ефросинина продемонстрировала фолловерам в Instagram свой новый романтический образ. Позировала она перед объективом фотографа Сони Плакидюк.

Маша Ефросинина / Instagram Маши Ефросининой

"Когда одевают и фотографируют подруги. Фото за пять минут", - подписала снимки ведущая.

На Маше было длинное черное платье с цветочным принтом, пикантным декольте и рукавами-фонариками. Оно идеально сидело на ее изящной фигуре.

Маша Ефросинина / Instagram Маши Ефросининой

У наряда был высокий разрез, который позволил ей похвастаться стройными ногами.

Маша Ефросинина / Instagram Маши Ефросининой

Платье Ефросинина сочетала с черными кожаными сапогами. Свой аутфит она дополнила высокой прической и нежным макияжем с акцентом на черных стрелках.

Ранее Маша показала свой лук из эфира развлекательного шоу "Маскарад" на канале "1+1".

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