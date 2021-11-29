В цветочном платье с пикантным декольте и высоким разрезом: романтический образ Маши Ефросининой

Телеведущая и стройной фигурой похвасталась, и красивыми ногами.
Маша Ефросинина продемонстрировала фолловерам в Instagram свой новый романтический образ. Позировала она перед объективом фотографа Сони Плакидюк.
"Когда одевают и фотографируют подруги. Фото за пять минут", - подписала снимки ведущая.
На Маше было длинное черное платье с цветочным принтом, пикантным декольте и рукавами-фонариками. Оно идеально сидело на ее изящной фигуре.
У наряда был высокий разрез, который позволил ей похвастаться стройными ногами.
Платье Ефросинина сочетала с черными кожаными сапогами. Свой аутфит она дополнила высокой прической и нежным макияжем с акцентом на черных стрелках.
Ранее Маша показала свой лук из эфира развлекательного шоу "Маскарад" на канале "1+1".
Читайте также: