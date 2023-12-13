В цветочном платье с пикантным декольте: Пенелопа Крус блистала на премьере фильма

Пенелопа блистала на дорожке вместе с коллегами по фильму - Адамом Драйвером и Шейлин Вудли.

В биографическом фильме Драйвер играет икону гоночного автомобиля Энцо Феррари, итальянского основателя автопроизводителя.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

В фильме рассказывается о жизни Энцо в 1957 году, когда он готовит свою компанию к участию в знаменитой автоспортивной гонке на 1000 миль, проводимой на открытой дороге.

49-летняя Пенелопа была в этот вечер в великолепном черном платье, украшенном ярким цветочным принтом из кутюрной коллекции Chanel 2023. Звезда сделала макияж в теплых оттенках, распустила и выровняла длинные волосы и дополнила образ золотыми украшениями – серьгами, браслетами и кольцами.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

32-летняя Шейлин Вудли была в песочно-коричневом свитере с высокой горловиной и макси-юбке, расшитой бисером и камнями. На шее у актрисы было несколько золотых цепочек, волосы распущены, а на лице макияж с яркой помадой на губах.

Патрик Демпси, Шейлин Вудли, Майкл Манн, Адам Драйвер, Пенелопа Крус и Габриэль Леоне / Фото: Associated Press

Напомним, ранее на мероприятии в Нью-Йорке, Пенелопа Крус надела длинное платье со шлейфом от Chanel из коллекции осень-зима 2023. Показ фильма "Феррари" состоялся в рамках 61-го Нью-Йоркского кинофестиваля.

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