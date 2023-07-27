В цветочном платье с разрезом до бедра: маркиза Батская в красивом образе от Dolce & Gabbana пришла на вечеринку

Эмма Веймут выглядела очаровательно и женственно на пати в Лондоне.

В объективы папарацци на улицах Лондона попала британская светская львица и фотомодель Эмма Клэр Тинн, маркиза Батская, известная как Эмма Веймут. Она шла на вечеринку по случаю 80-летия певца Мика Джаггера, которая состоялась в ночном клубе Embargo Republica в Челси.

Маркиза Батская выбрала для своего выхода белое длинное платье от Dolce&Gabbana с цветочным принтом, корсетным верхом и высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги.

Эмма Клер Тинн, маркиза Батская, / Фото: Getty Images

Образ Эмма дополнила прозрачными туфлями, украшенными россыпью страз, и черной сумочкой с флористическим орнаментом.

Маркиза Батская распустила волосы, сделала макияж с розовыми тенями и черными стрелками.

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