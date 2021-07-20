В цветочном платье с рюшами и высоким разрезом: Тина Кароль в сексуальном аутфите сходила на концерт

Певица выглядела романтично и сексуально одновременно.

На фан-странице Тины Кароль в Instagram выложили фотографии ее образа, в котором она появилась на концерте группы "Коррупция".

Певица была одета в романтично-сексуальное красное платье с цветочным принтом на тонких бретельках.

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На зоне декольте наряда было откровенное плетения и рюши. Кроме того, у него был высокий разрез, который позволил Тине продемонстрировать стройные ноги.

Платье она сочетала с голубыми мюли на шпильках. Ее шею украшало белое изящное ожерелье. Волосы звезда выпрямила и сделала нежный макияж.

В нашем материале можно рассмотреть эффектные образы Кароль, в которых она появилась на сцене во время своего невероятного шоу на музыкальном фестивале Atlas Weekend.

Тина Кароль на Atlas Weekend/Пресс-служба

Тина Кароль на Atlas Weekend/Пресс-служба

Тина Кароль на Atlas Weekend/Пресс-служба

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