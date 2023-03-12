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В цветочном платье с вырезом на животе: Пэрис Хилтон сходила с сестрой на вечеринку Майли Сайрус

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
352
Время на прочтение
1 мин
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В цветочном платье с вырезом на животе: Пэрис Хилтон сходила с сестрой на вечеринку Майли Сайрус

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Пэрис удивила выбором наряда, но, как всегда, выглядела потрясающе.

42-летняя знаменитость попала под прицел фотографов, когда направлялась на вечеринку певицы Майли Сайрус, которую та организовала в Лос-Анджелесе по случаю выхода своего восьмого студийного альбома Endless Summer Vacation.

Звезда выбрала для мероприятия платье от не очень известного бренда The Andamane, которое было выполнено из цветочной розовой бархатной ткани. Наряд был ниже колен, имел оборки на юбке, длинные рукава и оригинальный вырез под грудью. Пэрис дополнила образ бриллиантовыми серьгами, французским маникюром и выпрямила волосы.

Также гламурная блондинка держала в руке небольшую розовую сумку от Versace со стразами и обула черные слингбэки с фигурными каблуками от бренда Charles & Keith.

Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Компанию на вечеринке Пэрис составила ее младшая сестра и лучшая подруга Ники, которая выбрала не менее эффектный образ. На красотке было платье Alice + Olivia с пайетками, которое она сочетала с роскошными босоножками Aquazzura и сумкой Cult Gaia. Также она сделала яркий макияж глаз и необычную прическу с пучком.

Пэрис и Ники Хилтон / © Getty Images
Пэрис и Ники Хилтон / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
352
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