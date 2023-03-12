В цветочном платье с вырезом на животе: Пэрис Хилтон сходила с сестрой на вечеринку Майли Сайрус

Пэрис удивила выбором наряда, но, как всегда, выглядела потрясающе.
42-летняя знаменитость попала под прицел фотографов, когда направлялась на вечеринку певицы Майли Сайрус, которую та организовала в Лос-Анджелесе по случаю выхода своего восьмого студийного альбома Endless Summer Vacation.
Звезда выбрала для мероприятия платье от не очень известного бренда The Andamane, которое было выполнено из цветочной розовой бархатной ткани. Наряд был ниже колен, имел оборки на юбке, длинные рукава и оригинальный вырез под грудью. Пэрис дополнила образ бриллиантовыми серьгами, французским маникюром и выпрямила волосы.
Также гламурная блондинка держала в руке небольшую розовую сумку от Versace со стразами и обула черные слингбэки с фигурными каблуками от бренда Charles & Keith.
Компанию на вечеринке Пэрис составила ее младшая сестра и лучшая подруга Ники, которая выбрала не менее эффектный образ. На красотке было платье Alice + Olivia с пайетками, которое она сочетала с роскошными босоножками Aquazzura и сумкой Cult Gaia. Также она сделала яркий макияж глаз и необычную прическу с пучком.
Читайте также:
- Мимолетные интрижки, разорванные помолвки и секс-видео: 20 громких романов Пэрис Хилтон
- В компании мамы и сестры: Пэрис Хилтон мерцающим мини-платьем подчеркнула стройные ноги
- Первый выход в свет после рождения ребенка: Пэрис Хилтон и ее муж посетили гала-концерт