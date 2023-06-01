В цветочном платье с высоким разрезом: Иванка Трамп отдыхает в Афинах

41-летняя дочь бывшего президента США отправилась в отпуск в Европу.
Иванка Трамп уже успела посетить главные достопримечательности Греции. Так, она показала фото из Афин – вместе с мужем она была на экскурсии по Акрополю.
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На прогулку она надела синие платье с цветочным принтом, которое дополнила черной сумкой, белыми босоножками и солнцезащитными очками.
"Акрополь является свидетельством невероятных достижений древнегреческой цивилизации и их непреходящего наследия. Это место, где история оживает, перенося вас в прошлое, в эпоху мифов, философии и культурного великолепия.
Стоя на вершине этой древней цитадели, окруженной культовыми сооружениями, такими как Парфенон и Эрехтейон, я была поражена невероятной силой человеческой изобретательности.
Панорамный вид на Афины с Акрополя захватывает дух, предлагая завораживающее сочетание древних и современных городских пейзажей. Это зрелище навсегда останется в моей памяти", - подписала фотографии Иванка.
Также Трамп посетила древней город Дельфи. Туда она отправилась в коротком белом платье и широкополой шляпе.
Напомним, ранее Иванка Трамп демонстрировала эффектный образ в белом кроп-топе с драпировкой и обнаженными плечами и белой юбке с узлом.
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