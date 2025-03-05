В цветочном платье в бохо-эстетике: правнучка Эрнеста Хемингуэя посетила Париж

37-летняя Дри Хемингуэй, которая является представительницей известной семьи - дочерью актрисы Мэриел Хемингуэй и правнучкой писателя Эрнеста Хемингуэя - появилась на публике в Париже.
Она блистала перед фотографами на мероприятии Grand Diner du Louvre, которое стало частью Недели моды в Париже, где известные бренды сейчас демонстрируют коллекции женской одежды на сезон осень-зима 2025-2026.
Дри продемонстрировала наряд от Chloé в бохо-стиле, который был выполнен из нежного шифона в цветочный принт. Платье имело асимметричную юбку, очень короткую спереди и длинную сзади. Также его украшало много складок, рюши и квадратное декольте.
Дополнила этот образ Хемингуэй бежевыми туфлями, сумкой-хобо с принтом под змею и золотыми ручками, а также макияжем с розовыми румянами и помадой.
Напомним, что недавно мы показывали, как выглядела в день своей свадьбы тетя Дри - известная модель Марго Хемингуэй, которая покончила жизнь самоубийством.
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