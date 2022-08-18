В цветочном сарафане и красных сандалиях: романтический образ Златы Огневич

Злата Огневич продемонстрировала поклонникам новый романтический и женственный аутфит, в котором она устроила себе импровизированный фотосет.

Певица предстала в белом сарафане миди с цветочным принтом и разрезом от украинского бренда U`NEED. Наряд прекрасно сидели на стройной фигуре звезды.

Злата Огневич / Фото: Instagram Златы Огневич

Злата Огневич / Фото: Instagram Златы Огневич

Огневич дополнила сарафан красными сандалиями. На шее у нее были деликатное ожерелье, а в ушах – лаконичные серьги. Волосы Злата распустила и сделала нежный макияж. Яркий маникюр завершил лук артистки.

Злата Огневич / Фото: Instagram Златы Огневич

"В последнее время очень полюбила платья. В них чувствую себя по-особому, даже внутренне появляется легкость. Лето, запомни меня вот именно такой, а я – Тебя…. Вдыхаю каждую минуту и ловлю поцелуи солнца.

Украинские бренды – ЛЮБОВЬ. Сегодня целый день получаю комплимент за свой лук", — написала артистка.

Злата Огневич / Фото: Instagram Златы Огневич

Напомним, в прошлый раз Злата продемонстрировала стильный лук в белоснежном костюме, состоявшем из жакета оверсайз и брюк-палаццо, и бежевом топе.

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