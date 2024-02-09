В цветочном топе и кожаной мини-юбке: Илона Гвоздева на премьере фильма "Фаворитка Миллера"

В Киеве, в кинотеатре "Мультиплекс", состоялся допремьерный показ психологического триллера "Фаворитка Миллера". Главные роли в фильме сыграли Дженна Ортега и Мартин Фримэн.

Мероприятие посетили Илона Гвоздева, Анна Малиновская, Lilu, Вероника Ясинская, Ирина Татаренко, Анна Луценко, Ольга Женевская, Евгений Еремин, Татьяна Карикова, Екатерина Ильчук, Алла Комарова, Настя Лях и другие.

Илона Гвоздева и Анна Малиновская

Lilu

Ирина Татаренко

Ольга Женевская, Алина Онопа, Анна Луценко

Вероника Ясинская

Ольга Женевская и Евгений Еремин

Татьяна Карикова

Екатерина Ильчук

Наше внимание привлек стильный образ Илоны Гвоздевой. Она появилась на премьере в топе с длинными рукавами цвета пыльной розы и с цветочным принтом и черной кожаной мини-юбкой.

Илона Гвоздева и Ольга Женевская

Лук хореограф дополнила черными ботфортами и черной сумкой с золотыми ручками-цепочками.

О фильме:

Сценарист и режиссер фильма Джейд Холли Бартлетт написала в 2011 году пьесу, а через несколько лет переделала ее в киносценарий.

Это психологически напряженная история о размытых границах, взрослении и опасной близости.

В центре сюжета талантлива и начитала 18-летняя студентка Каиро Суит и преподаватель литературы и писательского мастерства Джонатан Миллер. Девушка получает от учителя творческое задание, которое запутывает их отношения.

Фильм "Фаворитка Миллера" уже в украинском прокате.

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