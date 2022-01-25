В цветочной рубашке с пикантным декольте: стильная Ванесса Паради на показе Chanel

В цветочной рубашке с пикантным декольте: стильная Ванесса Паради на показе Chanel

49-летняя актриса в романтической рубашке сходила на модный показ.

Ванесса Паради посетила показ Chanel Haute Couture весна-лето 2022, который состоялся в рамках Парижской недели моды.

Для фэшн-ивента актриса выбрала аутфит, который состоял из романтического верха и строгого низа. На ней была черная блузка с разноцветнымы цветочными аппликациями, с камнями и с пикантным декольте, которую она сочетала с атласными черными прямыми брюками с высокой талией.

Ванесса Паради / Getty Images

Наряд Ванесса дополнила черной обувью на каблуках. Волосы спадали на плечи Паради. На лице у нее был макияж с акцентом на глазах.

Показ также посетила Марго Робби. Звезда блистала в светлом ансамбле, состоящем из мини-платья, твидового молочного пальто и ботильонов. В руке Марго держала трендовую мини-сумочку.

Марго Робби / Getty Images

Читайте также: