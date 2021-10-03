В деловом костюме: Джулианну Мур заметили на съемках нового фильма

В новом фильме оскароносная актриса превратится в мошенницу.

Совсем недавно 60-летняя Джулианна Мур презентовала свою новою работу, музыкальный фильм "Дорогой Эван Хэнсен", как уже опять попала под прицел фотографов в Нью-Йорке. Актриса приступила к работе в новой картине Sharper ("Острее") для AppleTV +.

Джулианна Мур / Getty Images

В фильме Мур сыграет аферистку, но вот по ее образу на съемочной площадке предугадать такую роль трудно, ведь Джулианна была одета в элегантный брючный костюм цвета кэмел, который сочетала с черным топом, туфлями-лодочками и сумкой Hermès.

Джулианна Мур / Getty Images

Но фильм с Мур не единственный, который снимается в "Большом яблоке". Также неоднократно под прицел папарацци попадала и Мила Кунис, ведь она сейчас работает над картиной под названием Luckiest Girl Alive ("Самая счастливая девушка на свете"), которая станет экранизацией бестселлер New York Times - детективного романа написанного американской писательницей Джессикой Нолл.

Мила Кунис / Getty Images

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