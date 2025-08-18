- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
В деловом костюме и на шпильках: премьер-министр Италии Джорджа Мелони приехала в Вашингтон
Джорджа Мелони с рабочим визитом посетила США.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее встретила руководитель государственного протокола Белого дома Моника Кроули.
Премьер появилась там в деловом аутфите. На ней был костюм графитового оттенка, который состоял из приталенного жакета и широких брюк с выточками.
Образ Мелони дополнила бело-серым свитером и черными кожаными остроносыми туфлями на шпильках. У нее была идеально ровная укладка, макияж с розовой помадой и молочный маникюр. Уши политик украсила серьгами с жемчугом, а руки - кольцами.
Напомним, Джорджа Мелони посетила Сербию в белоснежном брючном костюме и бежевом топе.