В деловом костюме и на шпильках: премьер-министр Италии Джорджа Мелони приехала в Вашингтон

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее встретила руководитель государственного протокола Белого дома Моника Кроули.

Премьер появилась там в деловом аутфите. На ней был костюм графитового оттенка, который состоял из приталенного жакета и широких брюк с выточками.

Образ Мелони дополнила бело-серым свитером и черными кожаными остроносыми туфлями на шпильках. У нее была идеально ровная укладка, макияж с розовой помадой и молочный маникюр. Уши политик украсила серьгами с жемчугом, а руки - кольцами.

Напомним, Джорджа Мелони посетила Сербию в белоснежном брючном костюме и бежевом топе.