ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
586
Время на прочтение
1 мин

В деловом костюме и на шпильках: премьер-министр Италии Джорджа Мелони приехала в Вашингтон

Джорджа Мелони с рабочим визитом посетила США.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони / © Associated Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее встретила руководитель государственного протокола Белого дома Моника Кроули.

Моника Кроули и Джорджа Мэлони / © Associated Press

Моника Кроули и Джорджа Мэлони / © Associated Press

Премьер появилась там в деловом аутфите. На ней был костюм графитового оттенка, который состоял из приталенного жакета и широких брюк с выточками.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Образ Мелони дополнила бело-серым свитером и черными кожаными остроносыми туфлями на шпильках. У нее была идеально ровная укладка, макияж с розовой помадой и молочный маникюр. Уши политик украсила серьгами с жемчугом, а руки - кольцами.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони посетила Сербию в белоснежном брючном костюме и бежевом топе.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie