В деловом костюме и с яркой помадой: элегантная Шарлиз Терон посетила Саммит благотворительности

Образ актрисы был лаконичным и сдержанным.
В Нью-Йорке состоялся 10-й ежегодный Саммит благотворительности организованый изданием Town & Country и в этот раз его почетной гостью стала актриса, филантроп и активист Шарлиз Терон. Женщина приняла участие в дискуссии перед другими почетными гостями мероприятия.
В этот раз она оделась сдержано и по-деловому, поскольку отдала предпочтение стильному костюма с жакетом и юбкой из плотной теплой ткани черного цвета.
Жакет костюма был двубортным, а под него знаменитость надела водолазку молочного оттенка в мелкий рубчик.
Волосы она собрала в низкой хвост с пробором посередине головы, дополнила образ часами, браслетом, черным маникюром и яркой малиновой помадой.
Также актриса дала интервью изданию Town & Country и снялась для обложки.
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