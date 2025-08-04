В деловом костюме и с золотой брошью: Елена Зеленская на форуме в Японии

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская в Токио приняла участие в украинско-японском форуме по содействию экономическому восстановлению Украины. Цель мероприятия – укрепить уже налаженные отношения между странами и найти новые возможности сотрудничества – через японские инвестиции, обмен опытом и внедрение инновационных решений.

В своем выступлении первая леди отметила важное измерение восстановления — человеческое.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

«Настоящее восстановление Украины невозможно без восстановления человека. Рассказала, что сегодня в этом направлении делает мой Фонд и каких результатов удалось достичь, в частности в проектах для детей и подростков», — написала Зеленская в соцсети.

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На мероприятии супруга президента предстала в деловом образе. На Зеленской был черный топ и светло-серый брючный костюм, к лацкану которого она прикрепила золотую брошь.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Первая леди сделала элегантную прическу, выпустив спереди пряди, макияж в нежных оттенках и завершила аутфит лаконичными серьгами.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская вместе с Тиной Кароль и Жаном Беленюком побывала в лагере на Буковине.