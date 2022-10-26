В деловом образе: актриса Дрю Бэрримор попала под прицел фотографов по пути на интервью

Звезда серии фильмов "Ангелы Чарли" не дает о себе забыть и активно появляется на телевидении.

47-летнюю актрису и телеведущую Дрю Бэрримор сфотографировали папарацци, когда она выходила из автомобиля в центре Нью-Йорка и болтала по телефону. Звезда направлялась в студии SiriusXM Studios, чтобы принять участие в шоу Говарда Стерна.

На актрисе бы темно-синий полосатый брючный костюм, состоящий из удлиненного блейзера и штанов палаццо. Его Дрю дополнила блузой пудрового оттенка, босоножками на высоких платформах и золотыми часами.

Также звезда и ее стилисты не забыли об укладке и сделали объемную прическу с легкими локонами.

Дрю Бэрримор / Фото: Getty Images

Напомним, что Дрю является исполнительным продюсером и ведет свое собственное дневное ток-шоу на канале CBS уже три сезона.

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