В день рождения бикини: Синди Кроуфорд похвасталась раритетным фото в купальнике

Сегодня, 5 июля, день рождения бикини. И супермодель Синди Кроуфорд решила поделиться с фолловерами архивным кадром, на котором как раз позирует в купальнике.

На фото молодая Синди Кроуфорд позирует в черном купальнике в мелкий белый горох. Она запечатлена на пляже, ее волосы распущены, а руки подняты вверх. В подписи к фото Кроуфорд написала: "Длинные выходные", - организованные, видимо, в честь вчерашнего Дня независимости Америки.

Недавно супермодель также показывала подборку фотографий, собранных в один коллаж, где она позирует в самых разнообразных купальниках в разные годы своей успешной модельной карьеры.

Напомним, ранее мы рассказывали о 12 фактах о культовом купальнике. А вы знали, что автором первого раздельного купального костюма была Коко Шанель – от бикини он отличался более высокими плавками и более закрытой верхней частью.

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