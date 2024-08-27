В день своего 54-летия: супермодель Клаудия Шиффер сверкнула фигурой в бикини

Немецкая супермодель и звезда 90-х – Клаудия Шиффер – 25 августа праздновала свое 54-летие. В честь праздника она показала в Instagram видео, на котором позирует в белом бикини и солнцезащитных очках, а ей на руку садится бабочка.

Ровно год назад – в день своего 53-летия – Клаудия так же постила видео с бабочкой, записанное на греческих островах. Тогда на ней было пестрое бикини. Фигура супермодели 90-х выглядит потрясающе.

Интересно, что Шиффер стала моделью случайно – представитель модельного агентства заметил ее на дискотеке в Дюссельдорфе. Тогда 17-летняя Клаудия хотела пойти по стопам своего отца и стать юристом. За всю свою долгую карьеру она ни разу не попадала в скандалы, ее даже называли Снежной королевой подиума.

Сейчас Клаудия живет в сельской местности в Оксфордшире, примерно в 100 километрах от Лондона, со своей семьей - мужем, кинопродюсером и режиссером Мэттью Воном, и их тремя детьми.

Напомним, ранее Клаудия Шиффер демонстрировала летний лук в футболке со своей откровенной фотографией.

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