В дениме и кружевном боди: эффектная Хайди Клум снялась для глянца

Хайди Клум

Реклама

52-летняя немецкая модель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — стала главной звездой летнего номера журнала L’Officiel Austria. На обложке глянца она появилась в одной лишь джинсовой рубашке и красных туфлях. Ее волосы уложены в легкие и небрежные «пляжные» локоны, а на лице — традиционный макияж модели с акцентом на глаза.

Хайди Клум

Стилисты подобрали для Хайди и другие вещи из денима — рваные джинсы, джинсы с заклепками, рубашки и жакеты, которые она сочетала с простыми белыми майками, а также с кружевным боди.

Хайди Клум

Хайди Клум

Клум выглядит потрясающе. Как говорит модель: «Красота — это когда ты хорошо себя чувствуешь. Я не мучаю себя диетами, просто выбираю здоровый образ жизни». В повседневной жизни Хайди отдает предпочтение натуральному внешнему виду, без декоративной косметики. В уходе за кожей лица делает ставку на качественное очищение и увлажняющий крем, а также любит массажи для лица, которые делают кожу подтянутой.

Реклама

Хайди Клум

Хайди Клум

Хайди Клум

Главное правило модели в питании: «Я просто ем, когда голодна, и стараюсь выбирать натуральные продукты».

Ранее, напомним, Хайди Клум эффектно продефилировала по городу в смелом луке. Супермодель снялась в рекламе бренда Calzedonia, поэтому не только позировала для съемочной команды, но и попала под прицел папарацци.

Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Getty Images Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Getty Images Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Getty Images Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Getty Images