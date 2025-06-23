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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
416
Время на прочтение
1 мин

В дениме и кружевном боди: эффектная Хайди Клум снялась для глянца

Модель появилась на обложке австрийского журнала.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Хайди Клум

Хайди Клум

52-летняя немецкая модель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — стала главной звездой летнего номера журнала L’Officiel Austria. На обложке глянца она появилась в одной лишь джинсовой рубашке и красных туфлях. Ее волосы уложены в легкие и небрежные «пляжные» локоны, а на лице — традиционный макияж модели с акцентом на глаза.

Хайди Клум

Хайди Клум

Стилисты подобрали для Хайди и другие вещи из денима — рваные джинсы, джинсы с заклепками, рубашки и жакеты, которые она сочетала с простыми белыми майками, а также с кружевным боди.

Хайди Клум

Хайди Клум

Хайди Клум

Хайди Клум

Клум выглядит потрясающе. Как говорит модель: «Красота — это когда ты хорошо себя чувствуешь. Я не мучаю себя диетами, просто выбираю здоровый образ жизни». В повседневной жизни Хайди отдает предпочтение натуральному внешнему виду, без декоративной косметики. В уходе за кожей лица делает ставку на качественное очищение и увлажняющий крем, а также любит массажи для лица, которые делают кожу подтянутой.

Хайди Клум

Хайди Клум

Хайди Клум

Хайди Клум

Хайди Клум

Хайди Клум

Главное правило модели в питании: «Я просто ем, когда голодна, и стараюсь выбирать натуральные продукты».

Ранее, напомним, Хайди Клум эффектно продефилировала по городу в смелом луке. Супермодель снялась в рекламе бренда Calzedonia, поэтому не только позировала для съемочной команды, но и попала под прицел папарацци.

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press

Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
416
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