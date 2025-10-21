ТСН в социальных сетях

240
1 мин

В "деревянном" платье с высоким разрезом: Хейли Бибер в образе от Schiaparelli привлекла внимание на мероприятии

28-летняя модель в красивым нарядом подчеркнула стройную фигуру.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Associated Press

Хейли Бибер посетила ежегодный гала-вечер Музея Академии в Лос-Анджелесе, где продемонстрировала эффектный аутфит.

Модель позировала перед фотографами в платье приталенного силуэта с интересным принтом дерева в разрезе из кутюрной коллекции бренда Schiaparelli сезона весна-лето 2025.

Хейли Бибер / © Associated Press

Хейли Бибер / © Associated Press

Наряд был без бретелек, имел красивое декольте в форме сердца, вставку с бежевым корсетом и высокий разрез, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.

На лифе наряд имел белую вставку, а на юбке был украшен брошью с бриллиантами и жемчугом.

Образ Хейли дополнила бежевыми остроносыми босоножками с флористическим принтом и комплектом бриллиантовых украшений. У нее была укладка с мягкими локонами, макияж с бежевой помадой и маникюр с эффектом "кошачий глаз".

240
