В "деревянном" платье с живописным пейзажем: Анна Кендрик очаровала оригинальным нарядом на кинофестивале

Анна Кендрик / © Getty Images

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Анна Кендрик посетила премьеру фильма Babies, которая состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Торонто. В ленте она исполнила главную роль.

Звезда вышла на красную дорожку в оригинальном платье длины миди из курортной коллекции Mary Katrantzou 2027 года. Наряд имел лиф без бретелек, украшенный вышивкой из ниток, пайеток и бисера. Декор изображал живописный пейзаж с деревьями, горами и птицей. Верхняя часть платья напоминала настоящую картину.

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Анна Кендрик / © Getty Images

Светло-коричневая муаровая юбка А-силуэта с деревянным принтом создавала интересный визуальный эффект, который не мог не восхищать.

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Аутфит Кендрик дополнила коричневыми кожаными остроносыми туфлями на шпильках. Волосы она собрала в элегантную прическу с выпущенными спереди волнистыми прядями, а в макияже сделала акцент на глазах, которые подчеркнула черным карандашом. Лук звезда завершила длинными золотыми серьгами с оранжевыми камнями и кольцами.

Напомним, Анна Кендрик попала в объектив папарацци в мини-платье с принтом и бархатной отделкой винного цвета от бренда Markarian.

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