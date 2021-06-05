В дерзких джинсах-стрингах: супермодель Ирину Шейк сфотографировали в Нью-Йорке

Знаменитость не перестает удивлять своим чувством стиля.

Ирина Шейк - главная модница Нью-Йорка, ведь практически ежедневно супермодель выходит на небольшую прогулку, чтобы забрать дочь Лею из садика. Для своих выходов она всегда выбирает эффектные образы и ставит на первый план удобство, поэтому часто ее можно заметить в ботинках без каблуков, джинсах и футболках.

В пятницу, 4 июня, Ирину опять заметили в городе, когда она везла Лею в коляске. На малышке было нарядное платье с аппликацией, белые носки и туфли, а волосы она украсила обручем с розовым цветком.

Ирина же выбрала наряд от бренда Mugler, с которым недавно сотрудничала. В частности на ней были черно-белые джинсы с имитацией под стринги, и черный топ с асимметричным вырезом на декольте.

Ирина Шейк / Getty Images

Дополнила образ супермодель ботинками на массивной подошве, солнцезащитными очками Illesteva и маленькой белой сумкой на ремешке- цепочке от Burberry, в показе которого недавно тоже принимала участие.

Ирина Шейк / Getty Images

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Ирина Шейк на прогулках с дочерью Леей (17 фото)

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