В дерзких мини на красной дорожке: Лили-Роуз Депп блистала в Каннах

Актриса Лили-Роуз Депп побывала на премьере сериала "Идол" вне конкурса в Каннах, где сыграла вместе с певцом The Weeknd. А потом отправилась на афтепати.

Лили-Роуз Депп / Фото: Associated Press

Подробнее о сюжете сериала мы уже рассказывали ранее. В нем Лили-Роуз играет роль молодой поп-исполнительницы Джослин, которая после нервного срыва, связанного с отменой ее тура, знакомится с загадочным владельцем ночного клуба Тедросом, который оказывается лидером секты, напоминающую NXIVM и саентологию.

The Weeknd, Лили-Роуз Депп и Сэм Левинсон в Каннах / Фото: Associated Press

Лили прошлась по набережной Круазет в понедельник вечером, к актрисе присоединился коллега по фильму The Weeknd. На дорожке юная звезда появилась в обтягивающем черном мини-платье без бретелек, с цветком на груди и бантом на талии. Лили дополнила образ черными полупрозрачными колготами, а также туфлями-лодочками на каблуках. Также на ней были высокие прозрачные перчатки, браслет на запястье и серьги-висюльки в ушах.

Лили-Роуз Депп на афтепати / Фото: Associated Press

Волосы девушка собрала в хвост, сделала вечерний макияж и светлым маникюр.

Лили-Роуз Депп на афтепати / Фото: Associated Press

А вот на вечеринку актриса приехала в миниатюрном платье усыпанном пайетками, на широких черных шлейках, дополнив образ уже другими лаковыми туфлями на каблуках. Волосы на афтепати Лили распустила, а вместо драгоценных серьг надела лаконичные колечки в уши.

Лили-Роуз Депп на афтепати / Фото: Associated Press

Читайте также: